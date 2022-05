Lory Del Santo si mette in cattedra e stila una pagella dei naufraghi, ma proprio i suoi giudizi sui concorrenti accendono il malumore tra i compagni dell'Isola dei famosi 2022.

Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis attacca Lory Del Santo: «Buffona, il tuo personaggio è falso»

Come impone il regolamento la showgirl italiana deve dare dei voti da 1 a 10 che serviranno ad assegnare dei malus. Coloro che non risulteranno sufficienti salteranno la cena, ogni 10 invece darà diritto ad avere anche una fetta di torta.

La prima insufficienza viene assegnata a Estefania Bernal, ma il giudizio più severo Lory Del Santo lo assegna a Nicolas Vaporidis, in assoluto il concorrente più malvoluto di quest'edizione. «Io dall’inizio volevo entrare nel tuo mondo ma non ci sono riuscita. L’unica cosa che non ti perdono è di non aver tu cercato di entrare nel mio» dice la Del Santo all’attore.

Nicolas non ci sta e infatti replica: «Tu non hai coerenza: non è vero che sull’altra spiaggia sei venuta da me senza telecamere a parlare male del gruppo?». Lory Del Santo nega tutto e allora Vaporidis l'attacca: «Allora sei una persona falsissima!».

«Io penso che una persona che non accetta una critica non vuole crescere, pensa di essere perfetta» dice poco dopo la ex modella di lui in confessionale. «Tutte le cazzate che tu vai dicendo in giro con questa voce impostata che metti in scena, io vengo dal teatro Lory e non è vero niente di quello che fai. Preferisco non mangiare che stare al gioco di una buffona di questo tipo, questa donna è una buffona e il personaggio che fa è finto» tuona il naufrago, una volta raggiunti i compagni. Per stasera niente cena, domani chissà.

