Isola, Matilde Brandi accusata da Alvina: «Finto buonismo». La stoccata di Dario Maltese

di Cristina Siciliano

Matilde Brandi durante la puntata del 26 maggio dell'Isola dei famosi ha potuto ascoltare i giudizi degli altri naufraghi. In particolare Alvina ha espresso la sua opinione in sul suo atteggiamento, accusandola di "finto buonismo". Vladimir Luxuria durante la puntata ha così dato la possibilità alle due naufraghe di confrontarsi. Ma andiamo a vedere nel dettaglio.



La polemica

«C'è questo buonismo forzato - ha spiegato Matilde Brandi -.

«A onor del vero oggi Matilde non è mai andata in nomination - ha sottolineato Sonia Bruganelli -. Quindi mi chiedo tutto questo sincerismo perché non la nominano? Molto facile quando hai la telecamera davanti». «Matilde forse sei cambiata per il tuo amore?». E lei in lacrime ha risposto: «Sì».

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Maggio 2024, 23:01

