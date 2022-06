Lory Del Santo, che gaffe: su Instagram si commenta (e si elogia) da sola. «Sei grande, ti adoro»

Lory Del Santo non ha preso benissimo la propria eliminazione dall'Isola dei Famosi. A poche ore dalla sua uscita dal reality si è lasciata andare su Twitter a una serie di commenti in seconda persona che hanno lasciato perlessi i fan.

Isola dei Famosi, Lory Del Santo si commenta da sola su Twitter: la gaffe della naufraga

Non è chiaro se l'abbia fatto di proposito, se sia entrata nel profilo sbagliato – il suo ufficiale – anziché in quelli fake di presunti fan o se sia stato il suo manager a postare, ma poco fa sono comparsi una serie di tweet in cui elogiava il proprio percorso, esprimeva ammirazione per se stessa e si faceva forza da sola.

Sulla sua bacheca sono comparse frasi come «Ti ammiro tantissimo, ti ho sempre votata per rimanere. Eri una perla in quel gruppo di selvaggi», ma anche «Ho letto e seguito tante tue interviste. Hai avuto una vita piena di emozioni e trovo affascinante tutto il tuo percorso fatto. Ti ammiro sei una persona veramente speciale!».

Non sono mancati attacchi alla produzione, definita «indegna», ad alcuni concorrenti come Nicolas Vaporidis, classificato tra le «persone tossiche da evitare nella vita», e persino agli opinionisti in studio, a partire da Nicola Savino e Vladimir Luxuria, nei confronti della quale non ha mai nascosto le proprie antipatie.

In particolare, riferendosi all'ex naufraga, Lory Del Santo ha scritto: «[...] signor Vladimiro Guadagno irrispettoso e irriverente a cospetto di una Grande professionista come te!». Per il momento è presto per fare un bilancio dell'edizione dell'Isola di quest'anno, quello che è certo è che i tweet comparsi sul profilo ufficiale di Lory Del Santo sono un imbarazzante autogol per l'ormai ex concorrente.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Giugno 2022, 21:02

