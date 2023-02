Isola dei Famosi, l'indiscrezione: «Flavia Vento esclusa dai provini, è scoppiata in lacrime»

di Redazione web

Flavia Vento scartata da L'Isola dei Famosi avrebbe fatto una sceneggiata non accettando di non partecipare al reality. La soubrette si sarebbe presentata ai provini insieme alla sorella, ma le cose non sarebbero andate come si aspettava e pare che la produzione le abbia fatto sapere che non sarebbero state le concorrenti adatte per il gioco.

La scenata

Un no che però non sarebbe andato giù a Flavia, come riporta l'esperta di gossip Deianira Marzano. La Vento sarebbe scoppiata a piangere davanti agli autori, probabilmente convinta che le cose sarebbero andate diversamente. Tra i nomi che si vociferano in giro sui concorrenti del reality non è mai spuntato quello di Flavia che però, di fatto, sarebbe stata esclusa.

Toto nomi

L'Isola inizierà tra qualche mese e dopo la conferma di conduttrice e opinionisti in studio ora incalza il toto nomi sui concorrenti ma anche sull'inviato dall'Honduras. Pare infatti che non ci sarà Alvin, il nome più probabilme è quello di Paolo Ciavarro come suo sostituto che però ancora non è stato confermato dalla produzione.

