Isola, il fantasma della playa è Marco Mazzoli. I fan: «Il più antipatico e presuntuoso»

L’Isola dei Famosi è decisamente entrata nel suo vivo. I naufraghi stanno stringendo le prime alleanze e organizzando le proprie strategie, per non parlare dei litigi che, ormai, sono all’ordine del giorno. C’è, però, un mistero che è riuscito a unire i concorrenti e a farli dialogare tra di loro senza discussioni. Fenomeni “paranormali” si sono sempre verificati da quando i naufraghi sono sbarcati in Honduras e finalmente, ora, gli arcani sono stati svelati.

Il fantasma dell’Isola

Alcune settimane fa, i concorrenti dell’Isola dei Famosi hanno cominciato ad assistere a strani fenomeni che si palesavano nella playa che abitano. Luci notturne in mezzo alla vegetazione, strani rumori e fruscii, sagome che furtive si muovevano nella foresta. Alcuni dei naufraghi si sono chiesti cosa mai potesse essere e Alessandro Cecchi Paone aveva addirittura dichiarato: «Nella mia carriera ne ho viste tante di cose strane ma mai come questa». Ora, però, il mistero è stato svelato. Il fantasma dell’Isola ha un nome e un cognome ed è anche uno dei protagonisti di questa edizione del reality show: Marco Mazzoli. Il video dove lo speaker radiofonico svela la sua identità segreta, è stato ripostato sul profilo Twitter dell’Isola dei Famosi.

I commenti dei fan

L’Isola dei Famosi è uno dei reality show più seguiti dal pubblico italiano che, dopo avere scoperto che il fantasma era Marco Mazzoli, si è espresso con alcuni commenti (non proprio positivi) su Twitter.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Maggio 2023, 19:43

