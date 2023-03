L'Isola dei Famosi, confermata l'esclusione di Alvin: ecco chi prenderà il suo posto

di Redazione web

Dopo tanti rumors arriva il nome dell'inviato de L'Isola dei Famosi. Confermata l'assenza di Alvin, anche se sui motivi non si hanno certezze, spunta il nome di Filippo Bisciglia, che tornerà anche alla conduzione della prossima edizione di Temptation Island. Pare che Ilary Blasi volesse a suo fianco Can Yaman, ma per questione di impegni (e di budget) si sarebbe optato invece per l'ex volto del Grande Fratello.

L'alternarsi di nomi

Il settimanale Di Più ha rivelato che tra Alvin e Ilary Blasi ci sarebbe ormai una rottura definitiva. Alla fine della scorsa edizione de L'Isola dei Famosi avrebbero duramente litigato al punto da chiedere alla produzione di non stare più insieme. Già nel corso del programma di parlava di tensioni tra i due, sempre smentite, ma forse un fondo di verità c'era. Escluso Alvin tra i nomi era spuntato anche quello di Ciavarro, anche se si vociferava l'interesse della Blasi per il noto attore turco.

L'anticipazione

Alla fine il nome ufficiale potrebbe essere quello di Bisciglia che dal prossimo 17 aprile volerà in Honduras per gestire i naufraghi nel corso delle dirette. A rivelare lo scoop è Ivan Rota su Dagospia che ha anticipato come l'amato volto Mediaset potrebbe prendere il posto di Alvin, storico inviato del reality.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Marzo 2023, 13:37

