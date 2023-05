Isola dei Famosi, «Ti piacciono le donne o gli uomini?»: la risposta a sorpresa di Cristina Scuccia

di Redazione web gossip

Rumors prima e durante l’Isola dei Famosi. Non c'è pace per l’ex suor Cristina Scuccia che dopo aver abbandonato la castità e il velo è diventata nel mirino dei media e, da poco, alimenta i gossip proprio nel reality a cui sta prendendo parte. Inizialmente, si vociferava di un’amicizia speciale con Helena Prestes e dopo, anche Vladimir Luxuria aveva fatto intendere di sapere qualcosa di più sulla sessualità della cantante. E, ancora, la giornalista Grazia Sambruna aveva anticipato un suo probabile coming-out. Il polverone che si è sollevato ha incuriosito anche i suoi compagni d’avventura, che hanno deciso di interrogare la naufraga.

Cosa è successo

Nel daytime, lo speaker Marco Mazzoli ha cominciato a fare domande a Cristina. Inizialmente, le ha chiesto se avesse un fidanzato, al che la Scuccia ha risposto: «Ma perché questa ossessione per gli uomini?». Una frase che ha subito messo tutti sull’attenti, in primis Paolo Noise, che subito le ha chiesto se le piacessero gli uomini o le donne.

La risposta choc

Ed ecco che la risposta dell’ex vincitrice di The Voice ha spiazzato tutti: «Niente! Mi piacciono le persone». La voce dello Zoo di 105 ha subito incalzato, chiedendole se non sentisse la mancanza di un partner per sfogarsi almeno fisicamente. Ma, Cristina ha ribadito di stare bene anche da sola, soprattutto considerando il fatto che è appena tornata a vivere una vita “normale” dopo ben 15 anni: «No, non mi manca un compagno. Dopo quindici anni di una vita particolare non è così facile.. Sfogarsi? Dov’è scritto questo? Mica siamo degli animali. Io potrei vivere benissimo nella mia castità. In questo tempo qualcuno ho conosciuto, ma sono io che dò poco spazio, faccio una selezione minuziosa di chi mi può stare accanto. Ma se trovassi la persona giusta perché no».

L'abbandono

Nel frattempo, un'altra naufraga ha dovuto abbandonare il gioco. E' Claudia Motta, modella e Miss Mondo Italia 2021, ha dovuto abbandonare momentaneamente l’Isola dei Famosi a causa di un infortunio. La giovane è scivolata dagli scogli e si è trovata costretta a lasciare ‘Playa Tosta’ per maggiori accertamenti. La sua compagna d’avventura, Pamela Camassa, ha parlato commossa dell’incidente e ha espresso tutta la sua speranza affinché Claudia possa tornare presto tra i naufraghi.

"Ti piacciono gli uomini o le donne?" Cristina si confida con i suoi compagni! #Isola pic.twitter.com/KhI7tqRXZt — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 1, 2023

