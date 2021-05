Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez spiazza tutti e salta la puntata. Ecco dov'era la fidanzata di Ignazio Moser

Isola 2021 , Cecilia Rodriguez spiazza tutti e salta la puntata. Ecco dov'era la fidanzata di Ignazio Moser. Ieri sera, è andato in onda il secondo appuntamento settimanale con il reality condotto da Ilary Blasi. L'ospite più attesa della serata era, ancora una volta, Cecilia Rodriguez in veste di fidanzata di Ignazio. Ma ieri, la sorellina di Belen ha dato forfait lasciando i delusi i fan della coppia.

Ma dov'era Cecilia durante la puntata dell'Isola? A svelarlo, proprio lei nelle stories di Instagram. La modella argentina si trovava in hotel a Carrara, dove sta girando uno shooting fotografico per Hinnominate, la linea di abbiagliamento firmata con la sorella Belen e il fratello Jeremias.

Cecilia Rodriguez non ha, però, fatto mancare la sua vicinanza al fidanzato Ignazio. In una serie di stories su Instagram, la modella ha postato proprio la televisione sintonizzata sull'Isola dei Famosi. E, neanche a dirlo, inquadrato in quel momento c'era l'ex ciclista. Come a dire «lontani, ma vicini». Boom di like.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Maggio 2021, 12:21

