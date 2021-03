Isola dei famosi, Angela Melillo: «Il mio primo istinto è stato quello di evadere dalla pandemia»

Angela Melillo è pronta a sbarcare nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che passa dalla gestione Alessia Marcuzzi a quella di Ilary Blasi. LA showgirl ha spiegato i motivi per cui ha scelto di partecipare al reality: “Il mio primo istinto è stato quello di evadere dalla pandemia”.

ANGELA MELILLO NAUFRAGA ALL'ISOLA DEI FAMOSI

Con il naufragio all’Isola dei Famosi, Angela Melillo infatti fugge dall’incubo Covid: “Il mio primo istinto - ha spiegato in un’intervista a “Nuovo” – è stato di evadere dalla pandemia: mi piaceva l’idea di poter vivere all’aria aperta. E’ ovvio che avrei voluto portare con me le persone care, ma non si può. In più amo le sfide”.

La partecipazione al reality le regalerà visibilità: «In realtà era da tempo che non lavoravo in tv, ma per scelta. Ho preferito il teatro, che non dà la visibilità di un reality, però ha bisogno di una preparazione diversa. E poi ho dedicato tempo alla crescita di mia figlia».

Non tollera “l’arroganza e la mancanza di rispetto”, e la spaventa “Il momento della notte e il fatto che, mentre dormo, possa arrivare qualche bestiolina indesiderata. Non ho fobie, però ho paura di dormire per terra senza riparo”.

