Isola dei Famosi 2021, Akash Kumar: «Ilary Blasi? Se non fosse la moglie di Totti non saprei chi è»

Reduce dall'Isola dei Famosi, Akash Kumar non risparmia frecciatine neanche a Ilary Blasi: «Non so nemmeno chi sia, se che è la moglie di Francesco Totti». La conduttrice lo aveva attaccato in puntata perché aveva rifiutato di restare su Parasite Island: «Allora prendi il tuo sacchetto e torna in Italia». Nelle dirette Instagram ha attaccato anche altri personaggi dello spettacolo che vanno a commentare da Barbara D'Urso.

Akash Kumar contro Ilary Blasi

«Io non ho rancore verso Ilary Blasi, non so nemmeno chi sia. Se non fosse che è la moglie di Francesco Totti io non saprei nemmeno chi è quella. Totti è un grande uomo, un capitano e lo stimo», ha detto il 29enne nei video sui social come riportato dal sito Biccy.it

Akash Kumar su Barbara D'Urso

Su chi ha parlato del colore dei suoi occhi da Barbara D'Urso ha dichiarato: «Tutti quelli che non mi conoscono vanno dalla D’Urso a prendersi due soldi, ma io non li conosco. Quindi è tutta questione di denaro e a me il denaro non manca. E voi maschi che dite che non faccio nulla, fate la metà delle cose che ho fatto io! Lo so ragazzi che sono troppo bello, mi avevano detto di restare a New York e non tornare in Italia». A proposito di Barbara D'Urso: «Io e lei ci conosciamo, ha detto che mi crede e che mi ha difeso».

