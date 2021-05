Isola dei Famosi 2021, Vera Gemma e Jeda: «L'ho conosciuto con Asia Argento, sarebbe il mio terzo matrimonio...»

Vera Gemma dopo l’avventura sull’Isola dei Famosi 2021 ha potuto riabbracciare Jeda. Vera Gemma ha raccontato come ha conosciuto il suo fidanzato Jeda: “Durante una diretta con Asia Argento, sarebbe il mio terzo matrimonio”

Isola 2021, Vera Gemma e Jeda: «L'ho conosciuto in una diretta con Asia Argento»

Vera Gemma, indubbia protagonista sull’Isola dei Famosi 2021 e il fidanzato Jeda si sono conosciuti grazie a una diretta social: “Con Jeda - ha spiegato Vera Gemma in un’intervista a ”Chi” - la storia è nata durante una diretta con Asia Argento: lui era spettatore e ha iniziato a scrivermi. Io rispondevo in modo gentile. Eravamo in quarantena. Poi il 6 giugno sono andata a Milano. Oggi è quasi un anno che stiamo insieme. Lui ha avuto una vita difficile, è molto più maturo della sua età. Ha accudito mio figlio Maximus che ha dieci anni. Non sono stupida, anche il padre di Maximus si fida”.

Vera Gemma ammette che sposerebbe volentieri Jeda, con cui ha 28 anni di differenza: “Lo sposerei. Sarebbe il mio terzo matrimonio. Ma quanto mi diverto ai matrimoni? Una figata!!! Liz Taylor ne ha fatti otto, io voglio arrivare a nove!”.

Dell’Isola ha comunque un bel ricordo di Awed (“Nonostante mi abbia tradito mi manca. Lui è un paracul*, per ricominciare doveva voltarmi le spalle”), ma di certo non soffrirà per la lontananza di Gilles Rocca: “E’ il peggiore. Prima di partire mi scriveva: “Buongiorno, sarai mia sorella”. Poi in Honduras era solo energia negativa totale: si avvicinava e provavo ansia. Quando mi hanno eliminato mi ha scritto: “Sei stata una grande giocatrice”. Ma forse non ha capito: strade separate. Io divento pericolosa se mi fai sentire il potere… e Gilles ha sbagliato”

