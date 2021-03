Isola dei Famosi 2021, il retroscena sugli occhi di Akash Kumar a Pomeriggio 5: «Ci sono le foto»

Akash Kumar, reduce dall'Isola dei Famosi 2021, è al centro di un giallo. A Pomeriggio 5, da Barbara D'Urso, si torna a parlare del colore dei suoi occhi. Il modello ha gli occhi di ghiaccio e da sempre smentisce che siano ritoccati chirurgicamente. Secondo alcuni testimoni da bambino lo chiamavano "ragazzo dagli occhi nero ebano" e gli ospiti in studio ricordano che ci sono fotografi di moda che lo hanno immortalato con gli occhi scuri.

«Lui mostra il passaporto come prova, ma è documento che viene rinnovato», ricorda Raffaello Tonon nel salotto del programma di Canale 5. «Mi porterà anche le foto da bambino», precisa la padrona di casa Barbara D'Urso, che sottolinea anche la pericolosità di un intervento chirurgico volto a cambiare il colore degli occhi. «Un'operazione che è proibita in Italia e in Europa», ricorda la conduttrice.

Akash è stato preso di mira per il colore dei suoi occhi a ogni apparizione televisiva. Ha fatto parte del cast dei naufraghi dell'edizione 2021 dell'Isola dei Famosi, ma è stato subito eliminato. Ha rifiutato, inoltre, di restare sull'altra isola facendosi notare per le scintille con l'opinionista Tommaso Zorzi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Marzo 2021, 19:24

