Isola dei Famosi 2021, lite furiosa fra Andrea Cerioli e Francesca Lodo. Roberto Ciufoli infrange il regolamento

All’Isola dei Famosi 2021 un brusco litigio fra Francesca Lodo e Andrea Cerioli rischia di rendere precario l’equilibrio che i naufraghi avevano trovato a Playa Primitiva. Andrea Cerioli non riesce a mandare giù la nomination di Francesca Lodo, con cui ha avuto uno duro faccia a faccia mattutino.

Leggi anche > Paolo Fox e l'Oroscopo della Settimana

Isola dei Famosi 2021, Andrea Cerioli contro Francesca Lodo

Francesca Lodo all’Isola dei Famosi 2021 nell’ultima diretta ha deciso di votare Andrea Cerioli, che non ha affatto gradito la nomination da parte della collega naufraga. Su Playa Primitva infatti la giornata non comincia nel migliore dei modi con l’ex tronista che si scaglia contro la Lodo: Andrea non riesce ad accettare il voto ricevuto da Francesca e le giustificazioni a sostegno, dato che si dice certo che la sua motivazione sia del tutto inutile e che anzi risponda a una precisa strategia. I toni si riscaldano, con lei che non accetta assolutamente le accuse e lui che, convinto della sua tesi, non sembra voler sentire ragioni.

Guai anche su Playa Arrivista dove un comunicato ufficiale, che promette punizioni esemplari, ha informato i naufraghi dell’infrazione commessa da Roberto Ciufoli, che durante la notte ha sorpassato il territorio nemico per raccogliere cibo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Maggio 2021, 16:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA