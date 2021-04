Isola dei Famosi 2021, Iva Zanicchi e la proposta per alzare gli ascolti: «Tommaso Zorzi naufrago»

L’Isola dei Famosi 2021 è un po’ in crisi di ascolti e nonostante l’introduzione di nuovi naufraghi per sovvertire un po’ gli equilibri, i telespettatori non sembrano troppo interessati e l’auditel langue. Iva Zanicchi, opinionista del programma, però ha un’idea per risolvere il problema, attraverso l’aiuto del collega Tommaso Zorzi.

Isola dei Famosi 2021, la proposta di Iva Zanicchi: lo sbarco di Tommaso zorzi

Per risolvere il problema dei bassi ascolti all’Isola dei Famosi 2021 Iva Zanicchi vorrebbe lo sbarco in Honduras di Tommaso Zorzi. La proposta è arrivata proprio durante “Punto Z”, il programma che l’ex gieffino conduce su Mediaset Play: secondo Iva infatti il suo approdo sull’Isola, per un tempo limitato ovvero una settimana, sarebbe molto utile al fine degli ascolti, dell’entusiasmo e delle dinamiche del gruppo. Un’idea non disdegnata dallo stesso Tommaso, felice per l’arrivo nel programma di Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez: “Adesso – ha fatto sapere Zorzi - arriverà anche il mio amico Ignazio Moser, quindi con un amico lì… Si potrebbe fare…”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Aprile 2021, 16:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA