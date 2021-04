Isola dei Famosi 2021, Iva Zanicchi e i naufraghi: «Devono fare al più presto qualcosa, questi non valgono una cicca»

L’Isola dei Famosi 2021 stenta a decollare e delude un po’ negli ascolti. Un risultato inaspettato per L’Isola dei Famosi 2021 che per l’opinionista Iva Zanicchi è imputabile in gran parte ai naufraghi che non creano le giuste dinamiche: “Devono fare al più presto qualcosa – ha spiegato - questi non valgono una cicca”.

Isola dei Famosi 2021, Iva Zanicchi e i naufraghi: «Non valgono una cicca»

Iva Zanicchi è una delle opinioniste dell’Isola dei Famosi 2021 assieme a Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Secondo Iva Zanicchi il reality non sta sfruttando tutte le sue potenzialità anche a causa dei naufraghi, e ospite di “casa Chi” su Instagram ha detto la sua sui protagonisti dell'avventura in Honduras: “ Questi qui – ha fatto sapere - devono fare al più presto qualcosa. Che si innamorino, che si picchino, che facciano cose strane o peschino. Hanno tutti fame ma non pesca nessuno, hanno tutto e non fanno niente”.

I naufraghi devono svegliarsi: “Dico qui una cosa che non dirò in trasmissione, perché poi magari mi criticano. Mi meraviglio moltissimo, questi non valgono una cicca…”.

