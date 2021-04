Isola dei Famosi 2021, Ilary Blasi e i naufraghi: «Akash Kumer mi ha scritto in privato. Ignazio Moser...»

Ilary Blasi, conduttrice dell’Isola dei Famosi 2021, parla di alcuni naufraghi di quest’edizione fra cui Akash Kumar e Ignazio Moser, pronto a prendere parte all’avventura. Ilary, che il 29 aprile spegnerà 40 candeline, ha anche parlato della differenze fra i due reality che ha condotto, l’Isola e il Grande Fratello Vip.

Isola dei Famosi 2021, Ilary Blasi e i naufraghi

Akash Kuman ha avuto da ridere una volta abbandonata l’Isola dei Famosi 2021: “Akash – ha raccontato Ilary Blasi in un’intervista a “Chi” - quando è venuto in studio m’ha fatto pure tenerezza, ha perfino chiesto scusa. Mi dice “Ti conosco perché sei la moglie di Totti”, poi magari ti scrive in privato… più che cattivo è leggero. Non arriva… Capito? Allora non c’è nemmeno bisogno. Alla fine fa anche colore”.

In arrivo, come confermato da Ilary Blasi, anche una sua vecchia conoscenza, Ignazio Moser, che ha già preso parte al GFVIp: “Arriva fra un po’ di giorni, io non lo conosco così bene, ha fatto il GF con me, lì era semisconosciuto, un ragazzo di montagna. Lui ora è super fidanzato, non penso vada li per… E’ sempre da ammirare, comunque, che male non fa, no?”.

Ilary Blasi infatti è stata al timone tanto dell’Isola quanto del GFVip. “E sempre un reality, ma è diverso dal Grande Fratello. Tecnicamente è un pochino più complicato, c’è il ritorno, c’è l’audio che qualche volta non arriva, già nei reality l’improvvisazione…. All’Isola devo essere lucida per quattro ore di seguito, non posso perdere un attimo. Però, mi piace, è un bel viaggio anche per noi che siamo in studio, vedi questo mare…”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Aprile 2021, 12:48

