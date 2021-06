Isola dei Famosi 2021, Ignazio Moser e la sorpresa di Cecilia Rodriguez: «Una casa nuova da arredare»

Dopo la sua avventura all’Isola dei Famosi 2021 per Ignazio Moser non mancheranno le soprese. La fidanzata Cecilia Rodriguez sta volando in Honduras per la finale, ma quando tornerà in Italia Ignazio Moser troverà una casa nuova tutta da arredare.

Dopo la sua avventura all’Isola dei Famosi 2021 Ignazio Moser troverà, tornato in Italia, una sorpresa, una nuova casa da arredare: “Ignazio troverà a Milano un nuovo nido d’amore – rivela Santo Pirrotta a Ogni Mattina (TV8) - Cecilia ha detto agli amici che sta aspettando il suo ritorno per arredarlo. Che questa nuova casa sia il primo passo verso quello più importante?”. Da tempo infatti Cecilia Rodriguez ha fatto sapere di voler fare il grande passo col fidanzato, conosciuto al Grande Fratello vip, per andare a vivere magari proprio in campagna, dove abita la famiglia Moser…

