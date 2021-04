Isola dei Famosi 2021, Ignazio Moser nuovo naufrago ma Cecilia Rodriguez è gelosa

Ignazio Moser all’Isola dei Famosi 2021, ma Cecilia Rodriguez è gelosa. All’Isola dei Famosi 2021 Ignazio Moser starebbe per sbarcare come nuovo naufrago ma l’ultimo ostacolo da superare sarebbe la gelosia della fidanzata Cecilia Rodriguez, che non vedrebbe di buon occhio la sua partecipazione al reality condotto da Ilary Blasi.

Isola dei Famosi 2021, Ignazio Moser e la gelosia di Cecilia Rodriguez

L’Isola dei Famosi 2021 è già entrata nel vivo ma l’avventura è ancora lunga, dato che la rete ha deciso di prolungare il reality fino la prossimo 7 giugno. La produzione del programma è naturalmente in cerca di nuovi concorrenti e sembra che abbia deciso di includere fra i naufraghi Ignazio Moser, già protagonista del Grande Fratello Vip, dove ha conosciuto l’attuale fidanzata Cecilia Rodriguez, che per lui ha lasciato in diretta televisiva l’allora compagno Francesco Monte. E sarebbe proprio Cecilia Rodriguez, pare molto gelosa della sua dolce metà, a non essere troppo felice per la sua partenza, come svela il settimanale “Chi” nelle “Chicche di gossip”: “L’Isola dei famosi 15 – fa sapere il settimanale diretto da Alfonso Signorini - è stata allungata fino al 7 giugno e il programma è alla ricerca di nuovi naufraghi. Tra i contatta, un ex gieffino: Ignazio Moser, che ha preso del tempo per decidere se partire o no. L’ostacolo da superare per la scelta? La gelosia della fidanzata Cecilia Rodriguez…”.

Nel mentre all’Isola dei Famosi 2021 sono entrate due nuove naufraghe, la campionessa Isolde Kostner e la modella Beatrice Marchetti, mentre molti degli eliminati dal reality sono in realtà di nuovo in gioco grazie alla permanenza su Playa Esperanza.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Aprile 2021, 19:46

