Isola dei Famosi 2021, Gilles Rocca e il giallo delle foto scomparse con la fidanzata Miriam Galanti

Miriam Galanti, la fidanzata di Gilles Rocca ha rimossa tutte le foto di coppia dal suo account social perché delusa dal suo comportamento all’Isola dei Famosi 2021? L’ipotesi che corre sui social è questa, ma la realtà sembra essere ben diversa.

Isola dei Famosi 2021: Gilles Rocca, Miriam Galanti e il mistero delle foto

Durante l’ultima diretta dell’Isola dei Famosi 2021 Gilles Rocca è stato un protagonista, anche nelle polemiche, per via di alcune liti e soprattutto per aver rifiutato di effettuare una prova nel reality che prevedeva un bacio subacqueo a stampo con la collega naufraga Francesca Lodo. La sua scelta ha fatto nascere diverse discussioni, che sono andate avanti per gran parte della trasmissione.

Nel mentre nel mondo social in molti hanno notato nell’account della fidanzata dell’attore, Miriam Galanti, l’assenza di foto di coppia sostenendo che fosse stata proprio lei a cancellarle per via del comportamento che Rocca ha tenuto in trasmissione. Un’ipotesi in realtà errata perché sull’account di Miriam Galanti non sono mai state presenti foto con Gilles Rocca e anzi è stata proprio lei che in un'intervista ci aveva confessato di utilizzare i social solo per motivi professionali: “I social li uso per lavoro – aveva spiegato a “Leggo.it” - è molto molto raro che metta qualcosa della mia privata, fatta eccezione per gli scatti col mio cane Kyra, di razza Husky”.

