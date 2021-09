Isola dei Famosi 2021, Drusilla Gucci e la storia con Francesco Chiofalo: «Ci siamo conosciuti per lavoro poi…»

Drusilla Gucci, dopo la sua avventura all’Isola dei Famosi 2021, si è fidanzata con Francesco Chiofalo, ex tentatore di Temptation Island, conosciuto come Lenticchio. Drusilla Gucci ha raccontato come ‘è nata la relazione col compagno: «Ci siamo conosciuti per lavoro poi…».

Isola dei Famosi 2021, Drusilla Gucci e la storia con Francesco Chiofalo

Dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2021 Drusilla Gucci ha subito un po’ tutti fidanzandosi improvvisamente e a sorpresa con l’ex tentatore di Temptation Island Francesco Chiofalo. Drusilla ha raccontato come ha conosciuto il compagno: «E’ molto dolce – ha fatto sapere ai microfoni di “Non Succederà Più” su Radio Radio - ci siamo conosciuti in Turchia durante un viaggio di lavoro. Poi è successo quello che succede in molte relazioni. Sono innamorata, ma ancora non so se mi traferirò a Roma per convivere… Non so dove mi condurrà il destino. A mamma piace Francesco? Lei mi appoggia sempre in tutto quello che faccio, abbiamo un bel rapporto, quindi… ma ancora le famiglie non si sono conosciute».

Drusilla Gucci ha anche parlato della sua esperienza all’Isola dei Famosi 2021 che è stata “molto intensa e impattante” specificando in quali rapporti è rimasta con gli ex naufraghi: «Ho mantenuto un po’ di rapporti con tutti, ma sento Ubaldo Lanzo, è venuto a trovarmi. Pensavo Francesca Lodo fosse più mia amica, invece è sparita nelle tenebre».

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Settembre 2021, 11:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA