Isola dei Famosi 2021, la delusione di Beatrice Marchetti: «Credevo di vincere, l’unica con una trasformazione»

Beatrice Marchetti è arrivata in finale all’Isola dei Famosi 2021 ma con un percorso differente dagli altri naufraghi dato che, dopo essere stata eliminata la prima volta, ha continuato la sua avventura da sola su Playa Imboscada. Beatrice Marchetti si è classificata quinta, ma sperava nella vittoria: “Credevo di vincere – ha spiegato – sono stata l’unica con una trasformazione. E per me che sono modella….”.

Isola dei Famosi 2021, Beatrice Marchetti: "Delusa, pensavo di vincere"

Beatrice Marchetti all’Isola dei Famosi 2021 si piazzata quinta, ma il posto che avrebbe voluto in classica era un altro, anche per via degli sforzi fatti per vivere al sua avventura prevalentemente in completa solitudine: “Credevo di vincere – ha spiegato in un’intervista a “Superguidatv.it” - e sono rimasta delusa per il fatto di non aver conquistato il podio. Sono stata una delle poche persone che ha vissuto una trasformazione. E per me che sono una modella è stato difficile vivere da naufraga”

La sua più grande paura infatti era la solitudine: “Il percorso in solitaria mi ha premiato perché mi ha permesso di fare uscire le mie sfaccettature. Rispetto agli altri che avevano delle mansioni assegnate, io mi sono costruita la mia Isola. Penso che sia uscito fuori il mio spirito grintoso. Stare da sola mi ha aiutato a far uscire fuori il lato migliore di me. Nella vita ho sempre temuto la solitudine e questa esperienza mi ha forgiato anche sotto questo aspetto”.

Beatrice Marchetti fa anche un accenno al vincitore Awed, che ha cercato di conquistare il suo cuore: “Se fossi stata single probabilmente le cose sarebbero andate diversamente. In quel momento sull’Isola cercavo un amico, una persona che mi potesse sostenere. In lui ho visto una persona che potesse farmi da spalla, a livello di amicizia. Quando ho capito che lui provava interesse ho fatto un passo indietro. Essendo fidanzata non l’ho calcolato”.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Giugno 2021, 16:55

