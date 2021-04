Isola dei Famosi 2021, la fidanzata di Andrea Cerioli sul social dopo le critiche: «Devo dargli una scossa»

All’Isola dei Famosi 2021 l’ingresso di Andrea Cerioli non è stato dei più trionfali e per sostenerlo è stata chiamata durante l’ultima diretta la fidanzata Arianna Cirrincione. Il suo intervento in trasmissione però, giudicato un po' freddo, ha attirato le critiche da parte dei suoi follower, a cui lei ha poi risposto dal social.

ISOLA 2021, ARIANNA CIRRINCIONE E LA "SCOSSA" AD ANDREA CERIOLI

Rispetto alle difficoltà di adattamento Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi 2021 e al suo dichiarato desiderio di metter su famiglia, la fidanzata Arianna Cirrincione è sembrata agli utenti social momento fredda e di poco conforto.

Dalle stories sul social Arianna Cirrincione ha risposto alle critiche: “Sapete che non è da me. Ma trovo giusto dire due parole rispetto a ieri – ha scritto su Instagram - Ringrazio innanzitutto chi come sempre non manca in un messaggio di supporto. Siete speciali e vi ringrazio davvero di cuore. Ma ci tenevo anche a dire che chi pensa che io non abbia sostenuto Andrea che non è assolutamente così. E’ un ragazzo meraviglioso e la sua fragilità è ciò di più bello che si possa trovare in un uomo.

Ad Andrea Cerioli serviva una scossa: “Il mio ruolo è anche quello di dargli una scossa quando serve. L’Andrea che conosco io è tanto sensibile quanto forte di carattere. Questo è quello che ho provato a trasmettergli ieri. Sono certa che lui abbia perfettamente colto. Non sono sempre le parole sdolcinate a fare la differenza. Non ho bisogno di fare sviolinate. Lo amo più di me stessa e lo sosterrò sempre e comunque. Lui lo sa. Quindi ribadisco forza e coraggio amore. Io e te ci siamo capiti”.

