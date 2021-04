Isola dei Famosi 2021, Andrea Cereoli e le foto ritoccate. La fidanzata Arianna Cirrincione: «Non ci trovo nulla di male…»

Andrea Cereoli è uno dei protagonisti dell’Isola dei Famosi 2021. Andrea Cereoli, entrato a reality iniziato e in sordina, è riuscito a vincere due nomination e mandare a casa la quotatissima Drusilla Gucci. Alcuni hanno ironizzato sulle sue foto social, dove appare in grande forma, e la pancetta mostrata durante la sua avventura in Honduras, parlando di immagine ritoccate. Sull’argomento è intervenuta la fidanzata di Andrea Cereoli, Arianna Cirrincione.

Arianna Cirrincione e il fidanzato Andrea Cereoli all'Isola dei Famosi 2021

Andrea Cereoli è all’Isola dei Famosi e alcuni ex naufraghi (tra cui Akash Kumar e Daniela Martani), in compagnia di qualche follower, Instagram hanno ironizzato sulla differenza fisica tra le foto social e la realtà. A dire la sua, ospite di Isola Party su Mediasetplay, la fidanzata Arianna Cirrincione: “Trovo - ha spiegato - che tanto per la donne quanto per gli uomini oggi queste siano insinuazioni molto tristi. Non c’è niente di male se un uomo dopo un anno di quarantena ingrassa. Ma non vedo il problema anche se più in generale decidesse di fregarsene e non allenarsi più semplicemente perché “ora voglio mangiare“. E poi “omo de panza omo de sostanza“, basta con gli addominali scolpiti”.

Arianna Cirrincione, che non vorrebbe partecipare all’Isola dei Famosi come concorrente, sente molto la mancanza del fidanzato Andrea Cereoli “Mi manca tanto ma faccio finta di non pensarci. Perseveranza e determinazione sono le sue caratteristiche principali e potrebbero farlo arrivare in fondo. Lui è sia molto sensibile ma allo stesso tempo ha un carattere forte e non si tira indietro nel litigare. Forse chi ha imparato a conoscerlo nei programmi che ha fatto in passato se lo ricordava come uno che si scaldava subito. Poi crescendo è ovvio che cerchiamo di maturare e dosare le sfuriate. Credo che finora abbia fatto tutto nel modo giusto“.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Aprile 2021, 15:05

