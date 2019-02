Isola dei Famosi 2019, Karin Trentini raggiunge il marito Riccardo Fogli per chiarire sul presunto tradimento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sesta puntata dell' Isola dei Famosi 2019 in onda domani sera su Canale 5, che seguiremo come sempre in dieretta su Leggo.it , portà con sè tanti interrogativi. Primo fra tutti il, moglieche domani sbarcherà in Honduras proprio per chiarire con il marito.Ma questa settimana tra le grandi protagoniste dell'Isola dei famosi c'è sicuramanteche è diventata leader, creando i primi malumori tra gli altri naufraghi.Lei non si è scomposta e sull’Isla Bonita ha vissuto una sorta di luna di miele molto passionale conDopo una notte bollente, la bella ha inconsapevolmente suscitato gelosie e liti per la neo coppia. Che Jeremias abbia cambiato preda? Tra l’altro, la modella cubana sta facendo impazzire un po’ tutti gli uomini del gruppo ma sembra che incontrare le sue preferenzaMentresi trova in Honduras, ed ha confidato ai suoi amici di, in Italia si vocifera sul suo matrimonio e su alcuni presunti tradimenti da parte della moglieche sbarca sull’Isola per dire la sua verità.domani sera ci sono, e la lite tra la leader Soleil Sorge e l’ex concorrente di Amici conferma l’ipotesi che ad essere eliminato sia proprio lui. Vismara si trova all’ultimo posto sulla lavagna del vincente di Stanleybet.it insieme a Sarah Altobello a quota 20,00. Infine ci sarà una sfida, uomini contro donne, che decreterà chi sarà il nuovo leader, il quale si aggiudicherà anche l’immunità per le prossime nomination. “L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda mercoledì 27 febbraio.