Isola, Edoardo Tavassi offende la sorella? Il commento sulle 'protesi' ha fatto stizzire Guendalina

In uno dei loro innumerevoli litigi all’Isola dei Famosi, Edoardo e Guendalina Tavassi hanno dato vita a un vero e proprio scontro epico che ha fatto impazzire tutti i telespettatori del reality show di casa Mediaset. Ecco la battuta sulle ‘protesi’ che il concorrente ha fatto alla sorella. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music: "Funday" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Isola dei famosi, la battuta di Ilary Blasi su Jeremias Rodriguez e Carmen Di Pietro fa arrabbiare i fan durante la diretta

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Aprile 2022, 13:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA