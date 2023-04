Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria opinionista: «I concorrenti che mi incuriosiscono di più sono...»

di Redazione web

L'Isola dei Famosi sta per ritornare. Uno dei reality più amati dal pubblico di Canale 5 arriverà in prima serata lunedì 17 aprile e a condurlo ci sarà sempre Ilary Blasi accompagnata da due opinionisti: Enrico Papi e Vladimir Luxuria. Vladimir ha già rivestito il ruolo di opinionista in studio e quindi è pronta per calarsi nuovamente nella parte. In una recente intervista al settimanale Chi ha rivelato chi sono i concorrenti che la incuriosiscono maggiormente.

Le dichiarazioni di Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria in merito alla nuova edizione dell'Isola dei Famosi che sta per cominciare, ha detto: «Si parla molto di Cristina Scuccia. Sono molto curiosa di vederla in questo contesto. Chissà se metterà il costume intero o il bikini! Credo che sia molto motivata molto agguerrita: è una che vuole arrivare fino in fondo. I Jalisse mi incuriosiscono. Conosco bene lei, Alessandra, perché abbiamo lavorato insieme. Ama suo marito, quindi datemi la certezza che l'Isola non sarà Temptation Island!».

L'attesa del reality sui social

Il GfVip è appena terminato ma gli appassionati dei reality show possono già consolarsi con l'inizio dell'Isola dei Famosi che è molto attesa anche sulle piattaforme social. Uno dei personaggi che suscita più curiosità è proprio l'ex suora Cristina Scuccia.

