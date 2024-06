Isola dei Famosi: le foto della finale

Due mesi, svariati chili e non poche polemiche l'Isola dei Famosi chiude la sua 18esima edizione. A vincere è Aras Senol, che sbaraglia la concorrenza e dona metà del montepremi alla Fondazione di Giulia Cecchettin, beffato il super favorito Edoardo Stoppa. Per Vladimir Luxuria è stata un'edizione piuttosto difficile, doveva essere il suo trampolino di lancio e invece si è trasformata quasi in un boomerang. Professionalità indiscussa, quello che è mancato però è stata la verve che l'ha sempre contraddistinta. Ecco le nostre ultime pagelle.

Aras Senol trionfa, voto 9

Aras Senol è il vincitore dell’Isola dei Famosi. Nonostante lo scivolone fatto nella scorsa puntata quando ha mandato al televoto il suo amico Edoardo Franco, l’attore ha fatto fuori due pezzi da novanta: Edoardo Stoppa e Samuel Peron. Il nostro "protetto" sin dalle prime puntate, "protezione" che rivendichiamo con orgoglio, si è distinto per la sua generosità ed educazione. Al televoto finale anziché fare un appello per sé ha ringraziato Stoppa di avergli permesso di essere lì. Molto tenero l’incontro con la fidanzata. Ha giocato dovendo affrontare la barriera linguistica senza mai lamentarsi e in due mesi ha imparato l’italiano... o quasi. La "Terra sarà pure Amara", ma la vittoria è dolcissima.

Samuel Peron ripescato - voto 6

Domenica scorsa il pubblico lo aveva eliminato, l’Isola gli ha permesso, attraverso un gioco con Matilde Brandi, di essere ripescato e arrivare secondo. Il ballerino è sempre stato rigido e inflessibile, non è stato facile per i telespettatori provare empatia per lui, ma di certo è tra i concorrenti che si è più speso in questa edizione.

Edoardo Stoppa, il naufrago per eccellenza - voto 8

Edoardo Stoppa in questi due mesi di permanenza sull'Isola è stato il naufrago perfetto. Il primo a riuscire ad accendere il fuoco (lo farà per ben quattro volte), è stato un leader equo, non ha mai discusso con nessuno. L'amore con Juliana è stato bello da vedere perché è sembrato davvero puro e non a favore di telecamera.

Lo avevamo definito il Robinson Crusoe di questa edizione, e fino alla fine è stato anche il favorito dei bookmaker alla vittoria. Va via con un po’ di amarezza e forse con la consapevolezza che la perfezione, a volte, può essere dannosa. Viene eliminato al televoto flash da Aras, ma si consola con un ritorno a casa mano nella mano con la moglie. Vincitore morale.

Alvina a tutto spritz - voto 7+

Artur, caduta del guerriero - voto 7

Alvina è stata l'unica concorrente Nip ad arrivare in finale. Entrata come la contessa snob è stata una dei naufraghi più stravaganti e divertenti. Chi pensava che durasse tre giorni si è dovuto ricredere: non si è mai lamentata, non ha mai pianto e soprattutto è diventata la testimonial perfetta per il Veneto grazie ai suoi amati spritz. «Io sono super fiera di me» ha detto commentando la sua esperienza e fa bene.

Artur Dainese perde al televoto contro Samuel Peron con il 62% delle preferenze. Possiamo dire senza timore di essere smentiti è stato il Villain di questa edizione, non ha mai nascosto di puntare alla vittoria e ha fatto di tutto per arrivarci. Ha ricevuto bordate dai naufraghi, dagli opinionisti in studio, dalla conduttrice, lui, che di reality ne sa non ha mai vacillato. Guerriero.

Edoardo Franco beffato - voto 6



Dopo il tradimento di Aras, Edoardo Franco viene beffato anche dal pubblico. L'ex vincitore di Masterchef non può nulla contro la "corazzata" Terra Amara, ed è il primo naufrago ad essere eliminato, di certo uno dei più meritevoli ad arrivare in finale. Non si è mai nascosto dietro un dito, quando c'è stato da prendere posizione lo ha fatto mettendoci la faccia. Per lui una buona prova fuori dalla comfort zone del food.

Vladimir Luxuria - NC

Che Vladimir Luxuria ce l’abbia messa tutta è fuori di dubbio. Nelle ultime puntate si è sciolta un po’ di più ma non è riuscita ad abbandonare quell’aria da maestrina. Ci aspettavamo le paillette, ci siamo ritrovati la “sciura” bacchettona. Pier Silvio Berlusconi nella conferenza stampa riconferma la sua scelta, ma anche lui, come il pubblic,o boccia questa edizione che non è mai riuscita a decollare. Darle un brutto voto non sarebbe giusto, ma premiarla sarebbe captatio benevolenza. Per coerenza Non Classificata.