Isola, pagelle prima puntata: Vladimir Luxuria, buona la prima (8), i vip? (6), Edoardo uno di noi (7), speranze Nip (9)

Artur Dainese, Luce Caponegro, Joe Bastianich e Samuel Peron, sono i nominati della prima puntata dell'Isola dei Famosi 2024. Promozione a pieni voti per Vladimir Luxuria al suo esordio in conduzione. Prossimo appuntamento giovedì 11 aprile. Ecco le pagelle della diretta di lunedì 8 aprile.

Vladimir Luxuria, buona la prima - Voto 8

L'emozione c'è e si vede tutta. Vladimir Luxuria alla sua prima prova da conduttrice viene promossa a pieni voti. Gioca con i naufraghi, stuzzica gli opinionisti e quando va in difficoltà butta lì qualche citazione cult che la toglie da ogni empasse.

La strada è lunga ma è quella giusta. Molto bello il saluto ai suoi predecessori e ad Alvin, inviato sorico del reality. Già che ricorda i nomi dei naufraghi senza alcun intoppo sembra un miracolo (ogni riferimento a cose o persone è puramente casuale).

I Vip? - Voto 6

Come ogni anno quando viene presentato il cast di un reality la domanda più ricorrente è "Ma dove sono i Vip?".

Marina Suma, attrice italiana e icona di Sapore di mare, al momento delle nomination ha votato Artur Dainese con questa motivazione: «L'ho visto un po' cascamorto e poi non è famoso» ... e se lo dice lei!.

Edoardo uno di noi - Voto 7

In un cast di fisici scultorei e tartarughe pronunciate la quota "normal" ce la regala Edoardo Franco. L'ex vincitore di Masterchef 12, è il concorrente d cui avevamo bisogno: resta incastrato sotto il tronco durante la prova leader e risponde a tono a Sonia Bruganelli quando lo "accusa" di fare troppo lo psicologo.

«Io in reltà ci vado dallo psicologo». Eroe.

Masterchef, il vincitore Edoardo: «Ho giocato sporco? Solo apparenze, volevo stupirli». In Duomo a Milano il taglio dei capelli

Speranze Nip - Voto 9

A primo impatto i Nip dell'Isola dei Famosi promettono davvero bene. Sono sbarcati 48 ore prima degli altri naufraghi e già hanno creato più dinamiche che in 5 prime serate del Grande Fratello. Da Khady Gueye (Ex On The BeachIt) che smonta subito i primi teatrini del poeta Pietro Fanelli (ex concorrente di Summer Job), al pescivendolo Peppe da Napoli fino alla contessa Alvina Verecondi Scortecci pronta già a litigare con Matilde Brandi, ci sarà da divertirsi. Musica per le nostre orecchie

