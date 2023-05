Isola, è Marco Mazzoli Show, Andrea Lo Cicero confessa: «Il più falso dell'Isola è...»

di Redazione web

All'Isola dei Famosi Marco Mazzoli ha dato il via al suo "Marco Mazzoli Show" dove intervista i naufraghi, con domande interessanti e giochi irriverenti. Il tempo passato sulle spiagge dell'Honduras ha portato il concorrente a ideare questo gioco per intrattenere il pubblico che guarda il daytime e i suoi colleghi naufraghi che possono passare qualche momento di spensieratezza.

Il primo ospite non poteva che essere Andrea Lo Cicero, suo grande amico all'interno del programma. Il naufrago si è prestato volentieri al gioco del suo compagno Marco Mazzoli e ha confessato chi tra i naufraghi dell'Isola gli sta più antipatico, e molto altro. Andiamo a vedere le sue dichiarazioni.

Le confessioni di Andrea Lo Cicero

Marco Mazzoli ha intervistato Andrea Lo Cicero che ha confessato chi, secondo lui è il naufrago più falso e, poi, il più antipatico. «Facciamo un gioco di associazioni, io ti dico un aggettivo e tu mi associ uno dei naufraghi». Così è iniziato il gioco dove Andrea Lo Cicero ha dichiarato che secondo lui il più falso dell'Isola dei Famosi è Luca Vetrone perché «non prende mai posizione, mentre la più antipatica è Nathaly Caldonazzo».

Andrea Lo Cicero è uno dei personaggi più discussi dell'Isola per la sua schiettezza, quindi queste risposte non hanno di certo scosso gli animi dei naufraghi e dei fan che erano già a conoscenza dei dissapori tra Andrea e Nathaly.

