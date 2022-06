Isola dei famosi, Luca e la mano a Marialaura: quel gesto che in pochi hanno notato

All’Isola dei Famosi in molti si sono accorti che c’è qualcosa tra Luca Daffrè e Marialaura De Vitis: i due naufraghi sono sempre più vicini, tant’è che in palapa sono stati notati alcun gesti inequivocabili. Non farà piacere a Carmen Di Pietro…

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Giugno 2022, 08:19

