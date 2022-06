Isola dei famosi, l'imprevisto di ritorno in Italia: cosa è successo ai naufraghi durante il viaggio

Rientro complicato per i naufraghi dell’Isola dei Famosi che, nel momento in cui sono tornati in Italia, hanno vissuto una serie di disavventure: protagonisti Carmen di Pietro e Nicolas Vaporidis, oltre ad Alessandro Iannoni. Ecco che cosa è accaduto in aero e in aeroporto. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music: “Summer” from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Giugno 2022, 14:07

