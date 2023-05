Isola dei Famosi, Helena e Gian Maria sparlano di Cristina: «È pura ipocrisia»

di Redazione web

L’Isola dei Famosi è entrata nel suo vivo: i naufraghi, ormai, non se le mandano più a dire e non utilizzano sicuramente mezze misure per esprimersi sui propri colleghi. Così è successo durante una chiacchierata tra Helena Prestes e Gian Maria Sainato che, in questo momento, si trovano da soli nell’Isola di Sant’Elena. I due naufraghi hanno parlato alle spalle di Cristina Scuccia che, alcuni giorni fa, si era confidata sul suo desiderio di amore proprio con Helena.

L’opinione di Helena e Gian Maria su Cristina

Cristina Scuccia è una delle protagoniste indiscusse di questa edizione dell’Isola dei Famosi. L’ex suora e concorrente di The Voice piace molto al pubblico a casa che la sostiene anche sui social. Helena Prestes e Gian Maria Sainato hanno, però, avuto da ridire su alcuni comportamenti di Cristina.

Il pensiero di Helena

Helena Prestes ha, poi, concluso il suo discorso su Cristina Scuccia dicendo: «Quando non ci sono le telecamere è un’altra persona. È come se dovesse seguire un copione: “fai quella che ha paura di tutto e che pensa che sia tutto un pregiudizio nei suoi confronti”. Cioè non si può, è pura ipocrisia: sei già cantante, fai altri programmi, cioè tu sei già Cristina non sei più suora».

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Maggio 2023, 18:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA