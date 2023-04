Isola dei Famosi, lite Fiore Argento Corinne Clery: «Ho sofferto di anoressia. Mi ha fatto saltare i nervi e ho pianto»

di Redazione Web

Primi problemi a L'Isola dei Famosi 2023. Durante la seconda puntata del reality, non sono mancati colpi di scena: oltre alla lite tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo si è verificata un'altra accesa discussione tra due donne: Corinne Clery e Fiore Argento. La lite furibonda è nata perché quest'ultima si è sentita accusata di ogni cosa, anche di aver "rubato" il suo cocco.

La naufraga Corinne Clery aveva lasciato una parte del suo frutto sull'albero ma non l'ha più trovato. Un fraintendimento che tra le due ha avviato una lite sempre più accesa. Tant'è che il litigio è stato ripreso durante la diretta della secoda puntata dell'Isola per generare un confronto tra le due naufraghe.

Il confronto tra Corinne Clery e Fiore Argento

Tra le due naufraghe, è evidente, non corre buon sangue. Durante il dibattito in diretta, voluto dalla conduttrice Ilary Blasi, per capire cosa fosse realmente accaduto, sono volate parole abbastanza forti e Fiore, ha spiegato di aver avuto anche problemi con l'alimentazione.

«Mi è stato detto che ho problemi con il cibo. Sì, è vero, lo ammetto. Sono stata bulimica e anoressica. Ciò non toglie che il fatto che mi abbia urlato in faccia che "ho problemi con il cibo" mi ha fatto saltare i nervi e sono scoppiata a piangere», ha spiegato Fiore.

Ma Corinne non si è lasciata smuovere dalla dichiarazione della naufraga e ha subito ribadito: «Non ho mai detto che si deve curare ma solo che deve far pace con il cibo. Nessun insulto: è una costatazione dei fatti», ha commentato Fiore.

Le due naufraghe riusciranno a trovare un equilibrio con il cibo e a porre fine a questa lite?

