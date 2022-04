Isola dei famosi, Cecilia Rodriguez reagisce così su Guendalina Tavassi

Nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi si è parlato molto del litigio tra Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo e i Rodriguez. Sulla questione è intervenuta anche Cecilia, scrivendo alcuni messaggi per il padre Gustavo e il fratello Jeremias. Ecco che cosa è successo. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset, per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy, Kikapress; music: "Summer" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Aprile 2022, 09:59

