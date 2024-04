Isola, le anticipazioni: in quattro in nomination, chi verrà eliminato? Il ritiro di Peppe Di Napoli e la fame che sale

di Redazione web

La quinta puntata dell'Isola dei Famosi, in onda lunedì 22 aprile su canale 5, ha vari ingredienti per rivelarsi interessante. La conduttrice Vladimir Luxuria deve affrontare l'addio di Peppe Di Napoli, che si è ritirato dal reality sabato 20 aprile. E non è escluso che si torni sulla squalifica di Francesco Benigno, arrivata a sorpresa la scorsa settimana. Luxuria durante la quarta puntata aveva scelto di non commentare l'episodio. Pare che Benigno abbia minacciato con un bastone il naufrago Artur. Al momento non ci sono, però, certezze.

Per il reality ci sono diverse gatte da pelare tra piccoli infortuni, litigi e possibili ritiri. Con la fame e il nervosismo che iniziano a salire. Spazio (forse) al provvedimento contro Pietro, che ha ammesso di aver mangiato una porzione di cibo destinata alla troupe. Avendo violato il regolamento ha ricevuto come sanzione quella di mangiare metà razione di cibo.

In studio con Luxuria, lunedì 22 aprile, anche gli opinionisti, Sonia Bruganelli e Dario Maltese.

Anticipazioni e televoto

L’esperienza a L’Isola dei Famosi di Peppe Di Napoli è finita sabato 20 aprile, quando ha deciso di ritirarsi. Il televoto, prima chiuso e poi riaperto, riguarda solo i quattro naufraghi già in nomination e si chiude durante la diretta di lunedì.

Il pescivendolo napoletano era finito al televoto con Artur Dainese, Maité Yanes, Alvina Verecondi Scortecci e Khady Gueye. Lunedì sera il verdetto tra i quatto. Prevista poi la prova per determinare chi sarà il leader. Vedremo, infine, chi verrà scelto come immune.

Perché Peppe Di Napoli ha lasciato il reality

Peppe ha spiegato personalmente con un messaggio le ragioni della sua decisione, e sul suo profilo Instagram è emersa la causa che ha determinato l'addio al reality di Canale 5. «Abbandono l'Isola dei Famosi perché sono stanco e non riesco più a farla. Chiedo scusa a tutti gli italiani però io abbandono l'isola e me ne vado», ha detto l'ormai ex naufrago. Attesa per il confronto in studio. Francesco Benigno, come annunciato, è tornato in Italia domenica 21 aprile.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Aprile 2024, 05:00

