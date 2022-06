Isola 2022, Lory Del Santo e l'ultimatum a Marco: «Torna dai tuoi». Ma per i social si sono messi d'accordo

L'uscita di Lory Del Santo de L'Isola dei Famosi 2022 non è passata inosservata. Con un Marco Cucolo, suo fidanzato, che non ha preso le sue difese quando veniva !attaccata" dal gruppo. E se in Honduras festeggiano alla ritrovata "onestà" dall'uscita della regista in Italia non si smette di parlare di lei. Prima il suo account manager che per errore ha commentato sotto il suo stesso post con frasi al miele piene di autologi. La gag è stata in trend per giorni tanto che la stessa produzione del reality di Ilary Blasi ci ha ironizzato.

Lory fa chiarezza dopo la bufera social: «È colpa di una mia amica. Mi dissocio dai messaggi sbagliati»

Isola, amore al capolinea tra Lory e Marco?

E ora si parla anche di amore al capolinea tra lei e Marco. E a sollevare i dubbi è stato un filmato mandato in onda ieri in diretta in cui si vedono i due fidanzati occupati in una furiosa lite. La discussione sarebbe avvenuta a seguito proprio dell'eliminazione di Lory, l'atteggiamento che ha tenuto Marco in quel momento non è proprio piaciuto all'ex naufraga, secondo lei avrebbe fatto eco alle accuse del resto dei naufraghi di ipocrisia e finzione nel gioco, a lei destinate senza battere ciglio e dimostrando così una grande mancanza di rispetto.

Lory scarica Cucolo: «Quando torni scordati di venire a casa». La reazione di Ilary Blasi

L'ultimatum

«Da un branco di 7 lupi del deserto, non mi hai difesa. ‘Io la conosco come le mie tasche e lei è la persona più onesta e sincera’ avresti dovuto dire». Insomma Lory è proprio infuriata e parte l’ultimatum: «Te ne torni dalla tua famiglia e ti rinfreschi le idee. E se non chiedi scusa a tutta Italia, mi vedi in foto».

Luxuria si infuria

Marco, che non si è mai imposto per la sua personalità, ha timidamente detto: «Io so e ho detto di aver sbagliato, che devo fare più?». Vladimir Luxuria, che non ha mai digerito il comportamento della Del Santo nei confronti del suo fidanzato, si schiera con un durissimo affondo. «Lory, lui non è il tuo ventriloquio…. Lui non è il tuo pupazzetto a cui devi dare la tua voce per fargli dire le tue parole».

La reazione del web

Ma il popolo del web non è stato zitto a guardare, tutt'altro: «Si sono messi d’accordo», grida un utente su Instagram e a fargli da eco molti altri follower. Insomma i social hanno la loro teoria: questa bagarre è una strategia di marketing solo per far parlare piu' di se.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Giugno 2022, 14:29

