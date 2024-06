Daniele Radini Tedeschi dopo l'Isola dei Famosi: «Soffro di malinconia continua, non sono mai stato felice»

di Cristina Siciliano

Daniele Radini Tedeschi, ex concorrente dell'Isola dei Famosi, ha svelato il motivo che l'ha spinto ad abbandonare il reality. L'ex naufrago ha dichiarato a cuor aperto e senza troppi giri di parole di soffrire di «malinconia continua». A poche ore dalla finale dell'Isola dei Famosi, Daniele Radini Tedeschi ha spiegato di non esser mai stato «una persona felice» e che l'esperienza in Honduras lui è stata una vera e propria sfida con se stesso.

Le parole di Daniele Radini Tedeschi

«Sono una persona che soffre di malinconia continua, senza contare che prima di entrare all'Isola dei famosi ho avuto un lutto molto grave che mi ha messo in ginocchio - ha sottolineato Daniele Radini Tedeschi a Vanity Fair -. Non sono mai stato una persona felice, ma lo maschero attraverso il grottesco e il cinismo. Resta che sono partito dopo essermi confrontato con il mio medico. Quando è arrivata la proposta gli ho chiesto se fosse il caso di partecipare considerando le mie condizioni, e il medico mi ha detto di sì.

«Durante l'Isola c'è stata una notte in cui tutti dormivano e non riuscivo a tenere a bada i miei pensieri - ha aggiunto -. Lì però per un po' sono stato meglio: la presenza degli altri concorrenti è stata salvifica, tant'è che stavo male di notte, quando gli altri dormivano e l'angoscia saliva. La presenza della telecamera non è mai stata un problema per me. Nella mia vita mi sono spesso creato un nido come farebbe una lumaca o una tartaruga solo che, come sappiamo, quel guscio le preserva ma allo stesso tempo le deforma. Esattamente come è successo a me».

L'abbandono

Daniele Radini Tedeschi ha spiegato che in Honduras ha avuto una sorta di attacco di panico che l'ha spinto a mettere un punto alla sua esperienza televisiva. «Una notte in particolare all'Isola ho detto "basta" - ha continuato -. Ho avuto qualcosa di molto vicino all'attacco di panico perché mi sono reso conto di non avere dei riferimenti e di lottare con le creazioni prodotte dalla mia mente. Sono una persona che non ha speranza verso il futuro e che preferisce vivere nel passato e nei ricordi, anche se all'Isola sono stato turbato da un'altra cosa: l'assenza degli ossi di seppia, che sono i rottami della vita. Vivere in quel mare da cartolina troppo perfetto mi ha fatto sentire a disagio perché sentivo che mancavano gli scarti, le scorie. Era un mare che non ti dava nulla».

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Giugno 2024, 22:11

