di Valeria Arnaldi

Fabrizio Frizzi, Milly Carlucci scoppia a piangere a Domenica In: «Una mancanza enorme

«Io rimango sull’ipotesi. Non mi sono occupata delle cose quando dovevano essere prese in considerazione anche dalla mamma, non me ne occupo neanche ora. Lei è una ragazza carina, ha un bel sedere…Ho 98 anni, cosa vuoi che mi importi di un ipotetico amore di mio figlio? Tanto più che mio figlio ha un amore potente, la Madonna».Questo il commento della mamma di, in video collegamento a Domenica Live,tra Brosio appunto eall'Isola dei famosi., così "nascosto" però che la madre della giovane, anche lei in collegamento, afferma di non saperne nulla.Il bacio tra i due sarebbe stato un bacio a stampo, innocente, come chiarito dallo stesso Brosio durante il reality, ma in realtà la vicinanza tra i due personaggi ha appassionato gli spettatori, animando il dibattito sui social.