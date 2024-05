Isola, anticipazioni 19 maggio: nuove sanzioni, paura ritiri e prossimo eliminato. La puntata salva crisi di Vladimir Luxuria

di Ida Di Grazia

L'Isola dei Famosi torna questa sera in diretta su canale 5 per la nona puntata che va in onda eccezionalmente di domenica. Prossimo appuntamento di mercoledì, perchè al lunedì arriva Michelle Hunziker con Io canto Family. Joe Bastianich ha abbandonato la nave per «motivi di salute», e lo spauracchio di nuovi ritiri è sempre dietro l'angolo. in nomination cinque naufraghi, per uno di loro l'avventura finisce qui.

Dopo il tapiro d'oro di Striscia la notizia Vladimir Luxuria torna questa sera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi. Mentre Francesco Benigno continua a tuonare e inveire sui social contro il programma, conduttrice e produzione hanno deciso di non dare altro spazio all'ex concorrente più furioso che mai.

In nomination ci sono: Artur Dainese, Samuel Peron, Valentina Vezzali, Khady Gueye e Alvina Verecondi Scortecci. Uno di loro dovrà abbandonare l'Isola, poi, com annunciato durante la scorsa diretta ci sarà un nuovo televoto flash.

