Isola, Alessandra Drusian dei Jalisse compie gli anni: le ciambelle in regalo scatenano la rivolta

di Redazione web

All'Isola è tempo di festeggiamenti per il compleanno di Alessandra Drusian. La cantante dei Jalisse ha compiuto 54 anni e, per l'occasione, la produzione ha deciso di regalarle 6 ciambelle alla crema, da dividere con chi Alessandra Drusian vuole. Questa scelta, però ha scatenato una polemica tra gli "hombres" e le "chicas". Andiamo a vedere quale è stato il motivo dell'inizio della discussione tra i naufraghi dell'Isola.

Isola, Helena Prestes sempre più magra: fan preoccupati. «Si vedono le ossa»

Isola, Jalisse altro che crisi o divorzio: le foto del bacio hot tra Fabio Ricci e Alessandra Drusian

Alessandra dei Jalisse, come ha deciso di spartire le ciambelle

Sei ciambelle possono sembrare tante, ma non quando bisogna dividerle tra naufraghi che da mesi mangiano pochissimo e affrontano sfide sempre più dure.

Doveva essere Alessandra a decidere se e con chi spartire il regalo ricevuto per il suo compleanno e la sua richiesta iniziale è stata di dividere la parte maggiore tra le "chicas", poiché gli "hombres" avevano già beneficiato di altri bonus, quali i Mikado e la pizza. Marco Mazzoli, tuttavia, è insorto dicendo: «Tutto quello che ci siamo mangiati questa settimana ce lo siamo guadagnato».

La proposta di Fabio dei Jalisse: «Due ciambelle agli hombres»

A cercare di riportare la calma ci pensa il marito di Alessandra, Fabio Ricci che propone di dare due ciambelle agli "hombres" e il resto alle "chicas". Anche in questo caso, però, Pamela Camassa ha qualcosa da ridire: «Il compleanno è il tuo Alessandra, devi decidere tu, non tuo marito!».

La decisione finale rimane alla cantante dei Jalisse che decide di dare una sola ciambella agli uomini dell'isola e tenere le altre cinque per le donne che in questi giorni stanno mostrando i primi segni di stanchezza dovuti alla perdita di peso che preoccupa i fan.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Maggio 2023, 09:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA