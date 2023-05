Isola 2023, Fiore vuole ritirarsi, interviene in diretta Asia Argento: «Mollare è da vigliacchi, non te lo permetto»

Nonostante abbia superato indenne il televoto, Fiore Argento sembra essere sempre più convinta di voler abbandonare l'Isola dei Famosi. L'infortunio al piede l'ha debilitata non solo fisicamente ma anche mentalmente.

Fiore Argento in questi ultimi giorni è stata particolarmente sofferente non solo per la fame ma anche per l'infortunio subito al piede.

I medici hanno dato parere positivo a continuare, ma Fiore non è convinta e durante la diretta di lunedì 15 maggio interviene, via telefono la sorella Asia Argento: «Ho sentito tutto quello che hai detto, ma tu devi resistere, non è per un mignolo che tu te ne andrai dai tuoi sogni e dai tuoi obbiettivi. Non te lo permetto. Se il dottore ha detto che tu puoi rimanere resti, non puoi mollare così. Fuori la gente ti ama, non si molla un sogno che hai scelto tu, il peggio è passato. Io non ci posso credere che per un mignolo del piede molli, è da vigliacchi! Un giorno alla volta».

Fiore non è convita, Ilary Blasi la invita a riflettere.

