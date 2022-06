Isola 2022, per i naufraghi lo specchio è un trauma, Vaporidis: «Sembro il figlio di Gandhi». Mercedesz sconvolta

Isola 2022, per i naufraghi specchiarsi è un trauma, Vaporidis: «Sembro il figlio di Gandhi». Mercedesz «Ho perso le chiappe». Il momento del confronto con lo specchio è un cult del reality e tutti naufraghi, come sempre, hanno le reazioni più disparate.

Edoardo Tavassi avrebbe tanto voluto specchiarsi e vedere in diretta con il pubblico il suo cambiamento fisico, ma non gli è stato permesso perchè costretto al ritiro a causa di un brutto infortunio al ginocchio. Gli altri naufraghi finalisti, invece, hanno potuto finalmente guardarsi allo specchio durante le nomination della semifnale dell'Isola dei Famosi 2022.

Ancora non sono stati resi noti i chili persi da ogni naufrago, cosa che probabilmente scopriremo lunedì 27 giugno in occasione della finale, ma il dimagrimento è evidente. Durante la semifinale di lunedì sera Nicolas, Marialaura, Mercedesz, Carmen e Luca hanno potuto finalmente specchiarsi e per alcuni è stato un "trauma".

Nicolas Vaporidis, tra i più magri del gruppo, è incredulo: «Sembro il figlio di Gandhi ... sono un mostro. Di lato passo sotto le porte». Carmen Di Pietro nonostante il dimagrimento ha un fisico da urlo «Non mi voglio vedere - dice - non ho più i muscoli».

Tra i più felici ci sono sicuramente Nick e Marialaura. «Mamma mia, sono deperito - dice il cantante dei Cugini di Campagna. La barba con una tintarella la terrei. Ho la pancia piatta come quando avevo 20 anni, cercherò di tenermi così».

Chi proprio non si piace è Mercedez che però prova a sdrammatizzare: «Che schifo! Pensavo di essere meglio. La vitiligine è diventata bordeaux, ecco un'altra cosa che è scomparsa: dove sono le mie chiappe? Capisco perchè non ho conquistato Edoardo»

