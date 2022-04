Isola 2022, Patrizia Bonetti scomparsa: «Si sottoporrà a delle cure». Il giallo del post social

All’Isola dei Famosi la prova del fuoco è costata cara a Patrizia Bonetti. L’ex gieffina e influencer infatti si è dovuta ritirare dal reality dopo poche ora dal naufragio a causa di alcune ustioni procurate durante la sfida contro Roberta Morise. La conduttrice Ilary Blasi ha spiegato nell'utima diretta: «Si sottoporrà a delle cure».

Patrizia Bonetti (Instagram)

Isola 2022, Patrizia Bonetti scomparsa: «Si sottoporrà a delle cure»

Patrizia Bonetti è improvvisamente scomparsa dall’Isola dei Famosi. Dopo la puntata dello scorso 24 marzo infatti l’ex gieffina e influencer ha lasciato il gioco senza fare più ritorno dopo essere stata sconfitta nella temuta prova del fuoco dalla collega naufraga Roberta Morise Le indiscrezioni parlavano già di un suo abbandono a causa di una scottatura e a dare l’ufficialità è stata la conduttrice Ilary Blasi, che in puntata ha spiegato che Patrizia si «sottoporrà a delle cure» e che probabilmente sarà presente in studio già dalla prossima diretta.

Intanto la diretta interessata sul social non ha dato notizie sul suo stato di salute, ma ha comunque deciso di condividere un post per i suoi follower con un suo scatto in bianco e nero, seguito dalla didascalia: «Bisogna avere il caos dentro di sè per partorire una stella danzante».

