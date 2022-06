Isola 2022, Edoardo Tavassi torna (finalmente) tra i naufraghi e ammette: «Mercedesz...»

Negli ultimi giorni la sua assenza aveva preoccupato tutti, naufraghi e pubblico. Ma Edoardo Tavassi è tornato finalmente a Cayo Cochinos, insieme ai suoi amici naufraghi, pronto per il rush finale dell'Isola dei Famosi. Per uno dei protagonisti indiscussi di quest'edizione del reality condotto da Ilary Blasi è insorto un problema a un dente, ma adesso è pronto a godersi gli ultimi giorni in Honduras. E al suo ritorno, sembra proprio aver sentito la mancanza dei suoi compagni di avventura, ma per la precisione di una naufraga in particolare: Mercedesz Henger.

Nei giorni trascorsi lontano dall'Isola Edoardo sembra aver sentito la mancanza dei compagni d'avventura, soprattutto di una di loro...

Il fratello di Guendalina Tavassi con la sua simpatia ha conquistato il pubblico italiano e sembra aver fatto breccia anche nel cuore della bella Mercedesz. Il suo abbandono temporaneo all'Isola dei Famosi, per un problema di salute a un dente, è fortunatamente terminato e tutti i naufraghi hanno accolto calorosamente il suo ritorno.

E in un video, subito diventato virale, Edoardo si sbilancia su Mercedesz andando a confermare un flirt che sta appassionando l'Italia. In compagnia di Carmen Di Pietro e di Estefania Bernal, il 37enne si sbilancia sulla figlia di Eva Henger. «Mercedesz è più bella», esordisce con Carmen dimostrando quanto le sia mancata in questi giorni di lontananza forzata. «Sta bene, la vedo bene», continua Edoardo ed Estefania replica: «Si sta bene, si sta dando da fare e poi ci ha detto che le mancavi un sacco».

La reazione di Edoardo Tavassi, alle parole della naufraga, è di chi sembra veramente innamorato. I suoi occhi si illuminano e il silenzio racconta più di mille parole. Chissà se la loro relazione sboccerà definitivamente su Playa Accoppiada o se i due decideranno di provare ad andare oltre solo una volta tornati dall'Honduras. La finale si avvicina, ma gli occhi sono tutti puntati sulla possibile nuova coppia dell'Isola dei Famosi 2022. Ilary Blasi giocherà ancora una volta il ruolo di cupido?

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Giugno 2022, 15:03

