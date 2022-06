Isola 2022, Carmen Di Pietro si dichiara: «Vuoi essere il mio toy boy?»

L'Isola dei Famosi, si sa, fa scoppiare amori e flirt inimmaginabili. E anche Carmen Di Pietro non sembra essere indifferente alle bellezze presenti su Playa Accoppiada. Così, adesso che il figlio Alessandro è tornato in Italia per motivi universitari, lei ha deciso di dichiararsi a Luca Daffrè. Il naufrago ha rubato molti cuori sia in Honduras che in Italia e anche Carmen ha deciso di aggiungersi alla lista con una dichiarazione che lascia tutti a bocca aperta: «Vuoi essere il mio toy boy?».

Una confessione davvero inaspettata a l'Isola dei Famosi. A poche settimane dalla finale, Carmen Di Pietro si è lasciata andare ad avance ironiche tra le risate generali. Una dichiarazione, quella al bel Luca, che ha provocato la reazione sui social del figlio Alessandro Iannoni.

«Luca, stai diventando proprio un bel figo. Ti vuoi fidanzare con me? Vuoi essere il mio toy boy? - ha dichiarato Carmen -. Lo posso fare perché qui non c'è Alessandro. Lui mi ha mandato quel video osceno, allora io e te ci infrattiamo là dentro. Alessà, ciao!».

Un comportamento che non è passato inosservato al figlio di Carmen. Il giovane ex naufrago, che nel corso dell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi aveva fatto credere alla madre di essere impegnato in serate tra amici e circondato da ragazze, ha deciso di intervenire sui social e rispondere così alla provocazione della madre: «Stupendo. Tranquilla, che neanche io sto perdendo tempo».

Un siparietto a migliaia di chilometri di distanza che probabilmente animerà la puntata prevista per stasera, lunedì 13 giugno 2022, con Ilary Blasi e Alvin impegnati a placare i bollenti spiriti di Carmen di Pietro e del figlio Alessandro Iannoni.

