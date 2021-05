Vera Gemma, “dietro le quinte” dell'Isola 2021: «Autori e regista disperati per la mia eliminazione, speravo fosse il pubblico»

Vera Gemma è stata una delle indubbie protagoniste dell’Isola dei Famosi 2021. Durante la sua avventura è stata eliminata dal televoto per poi rientrare in gioco: “Credo abbiano fatto di tutto per salvarmi – ha svelato Vera Gemma - ma non me ne rendevo conto e, ogni volta, ero pronta a tornare a casa”.

Isola dei Famosi 2021, Vera Gemma: "Hanno fatto di tutto per salvarmi!"

Un interesse per Vera Gemma da parte degli autori dell’Isola dei Famosi 2021, di cui si è accorta quando l’amica di sempre Asia Argento ha preso a una puntata del reality come opinionista: “So solo che Asia - ha spiegato Vera Gemma al "Rolling Stones" - è andata ospite nella puntata in cui sono stata eliminata definitivamente. E mi ha detto di aver trovato gli autori e il regista disperati per il fatto che uscissi. Credo abbiano fatto di tutto per salvarmi, ma non me ne rendevo conto e, ogni volta, ero pronta a tornare a casa. Dopo l’eliminazione mi tenevano ferma nel mare e io chiedevo le motivazioni per le quali non mi stessero portando in hotel, ma in un’altra isola. Non capivo. Speravo fosse il pubblico a salvarmi, ma sospettavo fossero gli autori”.

Su Vera Gemma infatti si sono concentrati i riflettori dell'Isola dei Famosi 2021: “Avevo le telecamere puntate più di altri, mi facevano fare tantissimi confessionali. Del resto creavo dinamiche, facevo casino, non avevo remore a dire le cose in faccia, litigavo. Mi veniva tutto naturale, non per attirare l’attenzione. Ero me stessa e, anzi, forse nella vita sono peggio. Sull’Isola mi sono tenuta: ero consapevole di essere in tv”.

