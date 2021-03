di Ida Di Grazia

Isola 2021, Tommaso Zorzi show: dopo il Late show arriva il "Punto Z". Dopo una sola puntata il neo vincitore del Grande Fratello Vip ha uno spazio tutto suo anche all'interno dell'Isola. L'influencer ha stilato le sue pagelle al "veleno" per i naufraghi.

Leggi anche > Isola 2021, nuova gaffe di Ilary Blasi a due minuti dall'inizio della diretta: «Ora mi danno un altro tapiro»

Tommaso Zorzi fa ancora centro. Dopo aver brillato e vinto al Grande fratello Vip, l'influencer è il nuovo opinionista dell'Isola dei Famosi 2021 e alla seconda puntata ha già una rubrica tutta sua: "Il punto Z"

Tommaso Zorzi ha stilato le pagelle di questi primi giorni sull'isola: «Z come Zero mi sento di darlo ad Akash zero simpatia è un po' arrogante e stratega. Z come Zanne: saranno le donne in questa stagione a tenere alte le litigate. Ci sono tante donne alfa e mi fa molto piacere. Vera Gemma è una che due extention te le lancia. Z come Zabaione perchè è afrodisiaco, non ci può essere un'isola senza coppia. Ultima ma non per importanza è la Z come Zavorra, ci sono dei pesi morti. All'Isola devi entrare a gamba tesa non puoi essere un diesel».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Marzo 2021, 23:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA