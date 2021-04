Isola 2021, Tiziana Foschi difende Ciufoli e si scaglia contro Andrea Cerioli: «Roberto si fa un cu*o così anche senza i follower». Ospite in studio, durante la diretta dell'ottava puntata, una dei componenti storici della Premiata Ditta è sbottata dopo aver ascoltato le dichiarazioni dell'ex tronista.

Leggi anche > Isola 2021: tutti i naufraghi contro Brando Giorgi, Ubaldo furioso: «Sarò la tua spina nel cu*o sull'Isola»

L'ottava puntata dell' I s ola dei Famosi 2021 andata in onda lunedì 12 aprile, ha avuto diversi momenti di tensione. Prima i naufraghi contro Brando Giorgi, poi le frecciatine di Ilary Blasi ad Akas Kumar, e infine l'attacco di Tiziana Foschi contro Andrea Cerioli per difende il suo amico e collega Roberto Ciufoli ( finito in nomination insieme a Fariba e Valentina Persia).

Tra Ciufoli e Cerioli non scorre buon sangue, l'ex tronista non ha digerito bene la nomination del comico ricevuta la scorsa settimana e per giustificarsi ha usato delle parole che non sono andate giù alla componente della Premiata Ditta.

«Magari non sono bravo quanto lui a fare le cose - ha detto in puntata Andrea Cerioli - ma ci diamo tutti da fare. Quando ho conosciuto Roberto, gli ho detto: ‘Sei una bella persona, hai fatto tanti anni di carriera, magari sono degli anni che non vanno benissimo, ti auguro che vada al meglio questa esperienza».

Proprio queste ultime dichiarazioni hanno mandato su tutte le furie Tiziana Foschi che incita il suo amico ad essere più grintoso: «Ti voglio bene Roberto - dice la Foschi in collegaamento con Ciufoli - I tuoi figli, tua moglie, ti amano tutti e questa era la cosa noiosa che ti dovevo dire ma che so che per te è importante. Questo ti deve dare tanto slancio. Ora però è importante che ti svegli, sennò dai l'idea che tu stia in qualche modo scaldando la sedia. Non è così. Sono 40 anni che lavori in teatro, in gruppo come hai detto. Il signorino Andrea che dice che sono anni che non va così bene con il lavoro si sbaglia, perché la gente che lavora in teatro, se non viene vista in televisione si fa un cu*o così. Non lavora da un anno e mezzo, non ha follower a milioni, ma si fa il cu*o»

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Aprile 2021, 09:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA