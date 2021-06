Isola, Isolde Kostner e i "sospetti" sulle discussioni: «La redazione istigava...»

Isolde Kostner torna dalla sua avventura sull’Isola dei Famosi 2021. Isolde Kostner all’Isola dei Famosi 2021 si è rivelata una naufraga all’altezza della situazione, vincendo numerose prove. Ha cercato di tenersi sempre fuori dalle discussioni, cosa che invece sembra non volessero gli autori della trasmissione: “Ho avuto spesso l’impressione che la redazione avesse interesse a istigare o riportare in auge le discussioni che si erano smorzate”.





Isolde Kostner è tornata in Italia dopo la sua avventura sull’Isola dei Famosi 2021. Entrata a gioco in corso, si è rivelata una concorrente temibile e si è adattata velocemente alla vita della naufraga: “Devo dire che i mesi sono volati – ha raccontato in un’intervista al “Il Corriere del Veneto” - All’inizio le giornate erano lunghe, non facevo molto oltre a riposare. Invece dopo che mi sono data una mossa 56 giorni sono trascorsi in un soffio: facevo legna nel bosco appena sveglia, andavo sugli scogli a raccogliere lumaconi e patelle. Ma la cosa più pesante era, da leader, dover fare le nomination. Questo mi ha resa più vulnerabile perché i compiti del leader ti rendono antipatica. Però mi piaceva avere un ruolo di primo piano nelle dinamiche di gioco”.

Isolde Kostner all'Isola dei Famosi 2021 ha cercato di tenersi sempre fuori dalle discussioni, anche se non è stato facile: “Ho avuto spesso l’impressione che la redazione avesse interesse a istigare o riportare in auge le discussioni che si erano smorzate, facendo riascoltare i “confessionali” per dare slancio alla diretta. Sapevo che stavo partecipando a un gioco con regole precise che ho imparato abbastanza in fretta e questo faceva sì che la trasmissione non fosse mai noiosa”.

