Awed, vincitore dell’Isola dei Famosi 2021, parla del suo flirt con Giulia Laura Abbiati, figlia ventunenne di Christian, portiere del Milan. A rendere nota la passata love story il settimanale “Chi”, che aveva parlato del cuore infranto di Giulia Laura Abbiati per la fine della relazione.

Awed, vincitore dell’Isola dei Famosi 2021, parla della sua relazione con Giulia Laura Abbiati. Awed ha sottolineato che quello con Giulia Laura Abbiati non era vero e proprio amore, ma più un flirt: “Ci siamo frequentati – ha spiegato in un’intervista a “Fanpage.it” – ma per poco tempo ed è qualcosa che risale all’anno scorso. Capita di prendere un caffè con una persona, poi di prenderne uno con un’altra. Non sei fidanzato con tutte le persone con le quali prendi il caffè”.

Dal canto suo anche Giulia Laura Abbiati, appena si è diffusa la notizia, ha detto la sua attraverso il suo account instagram: “Non ho mai messo in mostra la nostra breve frequentazione, non mi appartiene – ha scritto nelle Stories - stamattina però mi sono svegliata come "ex fidanzata di Awed con il cuore spezzato" ed è molto ironico dato che entrambi sappiamo che di cuori infranti non ce ne sono stati, anzi. E' inoltre surreale che mio padre, uomo che ha costruito una carriera intera nell'ombra della sua riservatezza, si trovi inserito in questo patetico gossip di sua figlia con un ragazzo a lui nemmeno mai presentato! Capisco che tutto ciò fa gioco, ma non pensavo si potesse arrivare davvero a tanto. Ah, cosa più importante. Vi rassereno sul mio cuore che, oltre a essere intatto, è anche pienamente occupato”.

